Berkem : succès de l'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Groupe Berkem, acteur de la chimie du végétal, annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris, opération lui permettant de réaliser une augmentation de capital de 43,9 millions d'euros via l'émission de 4.719.222 actions ordinaires nouvelles. L'offre initiale ayant été plusieurs fois sursouscrite au prix de l'introduction (9,30 euros), la société a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension : 215.983 actions existantes ont ainsi été cédées par Kenercy, portant la taille de l'offre à 45,9 millions d'euros. Une option de surallocation consentie par Kenercy, exerçable du 8 décembre jusqu'au 7 janvier 2022, porte sur un maximum de 740.281 actions supplémentaires pouvant être cédées, ce qui porterait le montant de l'offre à environ 52,8 millions d'euros.

