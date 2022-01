Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berkem: première publication sans grand impact information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Groupe Berkem, un spécialiste de la chimie végétale, a fait état hier soir d'une progression de près de 14% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2021, à 46 millions d'euros.



A l'occasion de cette première publication de résultats depuis ses débuts en Bourse le mois dernier, le groupe a confirmé son ambition de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 65 millions d'euros à horizon 2024.



Ce chiffre pourrait même être porté à au moins 85 millions d'euros en cas de réalisation d'opérations de croissance externe, précise la société dans un communiqué.



Au même horizon, son objectif est d'atteindre une marge opérationnelle (EBITDA) de l'ordre de 25%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de TP ICAP Midcap indiquent avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 12,2 euros.



La banque parisienne se dit en effet convaincue des perspectives de croissance rentable du groupe sur un marché 'à très fort potentiel' répondant parfaitement aux enjeux de la transition écologique.



Pourtant, le titre réagissait peu à cette publication jeudi, affichant des gains de l'ordre de 0,6% en milieu de journée. Le cours de Bourse de Berkem s'est néanmoins apprécié de 6% depuis l'entrée en Bourse du mois dernier.





