Berkem: le chiffre d'affaires soutenu par la hausse des prix

(CercleFinance.com) - Groupe Berkem a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,6% sur le neuf premiers mois de l'exercice, à 39,3 millions d'euros.



Dans son communiqué, la société de chimie végétale dit avoir profité de la hausse de ses prix engagée pour faire face à l'augmentation des coûts des matières premières, ainsi que de ses derniers investissements industriels.



L'activité de sa filiale Lixol, spécialisée dans les résines, s'inscrit notamment en forte progression, avec des revenus en hausse de 43,4% sur les neuf premiers mois de l'année.



Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe affiche une progression plus limitée, de 2% à 11,2 millions d'euros, dans un contexte économique jugé 'adverse'.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Berkem cédait plus de 8% après cette publication. Le titre a perdu 43% de sa valeur depuis son introduction en Bourse, en décembre 2021.





