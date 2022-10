Berkem confirme sa solidité financière au troisième trimestre 2022 et sur 9 mois

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

Olivier Fahy, Président Directeur Général de Groupe Berkem, commente : " Malgré un contexte économique adverse, nous avons su poursuivre au troisième trimestre notre dynamique de croissance organique. Celle-ci a bénéficié de la hausse des prix engagée pour faire face à l'augmentation des coûts sur nos matières premières ainsi que des investissements industriels réalisés cette année. Ces derniers démontrent aujourd'hui des bénéfices solides et tangibles, qui se reflètent notamment dans les résultats affichés par notre filiale Lixol. À cela s'ajoute la mise en place d'un financement de 70 M€, venant renforcer notre position de trésorerie tout en nous assurant la latitude nécessaire pour procéder à des acquisitions sur le court et moyen termes. "

Son pôle Formulation progresse dans le même temps de 11,7%, affichant un chiffre d'affaires de 27,6 millions d'euros et contribuant à hauteur de 70,3% au chiffre d'affaires du Groupe, contre 68,4% sur la même période en 2021.

