Berkem annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 5,1%

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

En savoir plus sur le secteur de la chimie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Berkem annonce parallèlement le décalage de la publication de ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. Prévus initialement le 27 avril 2023 après bourse, ils seront désormais publiés le 16 mai 2023 après bourse, conjointement à la mise à disposition du rapport annuel 2022 prévue le même jour. Il s'agit pour le groupe de " donner une meilleure lisibilité à ses actionnaires, notamment étrangers ", en présentant ses comptes 2022 aux normes IFRS. " Cette transition est une étape importante et nécessite de nombreux travaux. "

(AOF) - Le chiffre d’affaires du groupe chimique Berkem pour les trois premiers mois de l’année 2023 atteint 14,5 millions d'euros , contre 13,8 millions d'euros au 1er trimestre 2022, correspondant à une hausse de 5,1%. Le groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires d’au moins 85 millions d’euros à horizon 2024 avec une marge d’EBITDA de l'ordre de 25%, suite aux opérations de croissance externe réalisées . Les acquisitions d’i.Bioceuticals et de Biopress réalisées récemment viennent consolider notre modèle de croissance" souligne le PDG Olivier Fahy.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.