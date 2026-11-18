(Zonebourse.com) - Le titre du groupe dédié aux produits pharmaceutiques et agrochimiques s'offre une belle hausse à Francfort ( 0,91%, à 56,65 euros) et profite d'une note globalement favorable de Berenberg.

La banque allemande rappelle que le groupe a connu une excellente année boursière, avec une hausse d'environ 53% depuis le 1er janvier, et surtout que la société a "provoqué sa propre chance au cours de l'année écoulée". Berenberg pense notamment aux bons résultats enregistrés par la division Pharmacie et aux victoires devant la Cour suprême des Etats-Unis et dans le nouveau procès test Aretino sur le glyphosate.

Les analystes estiment que le segment Pharmacie pourrait atteindre les 5 milliards d'euros d'Ebitda en 2027, contre 4,8 milliards d'euros pour le consensus, notamment grâce aux succès des produits Nubeqa et Kerendia.

En outre, toujours selon Berenberg, la surperformance récente du titre s'explique néanmoins en partie par une rotation hors des valeurs technologiques au profit de la santé, des indices fortement pondérés en valeurs dites de la "vieille économie" comme l'Allemagne et à des valeurs défensives.

Vers une scission ?

Pour les analystes, l'amélioration des performances pourrait ouvrir la voie à une scission avec l'introduction en Bourse de Monsanto, dont le produit serait utilisé pour investir dans le portefeuille de produits pharmaceutiques post-années 2030. Ils expliquent que la réticence historique du groupe à aborder ouvertement la question d'une scission s'expliquait par les réserves de certains membres du conseil de surveillance quant à la vulnérabilité à une OPA du groupe résiduel recentré sur la pharmacie en cas de cession ou de scission de la division Crop Science.

La recommandation de Berenberg reste à conserver, et l'objectif de cours est relevé de 53,50 à 62 euros.

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