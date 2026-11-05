Berenberg vise plus haut pour UCB et reste à l'achat

En belle hausse mercredi ( 2,21%), le titre UCB poursuit sur sa lancée ( 1,66%, à 287,30 euros), soutenu par une note positive de Berenberg. Le groupe belge a également annoncé une association avec la pépite de l'IA Cradle.

Hier soir, le groupe biopharmaceutique a dévoilé un partenariat stratégique avec la société néerlandaise Cradle afin d'intégrer sa plateforme de conception et d'ingénierie de protéines par intelligence artificielle au sein de ses activités de R&D. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le développement du programme numérique de découverte d'anticorps d'UCB, qui associe ses capacités internes, la science computationnelle et son expertise en biologie des pathologies.

Dans le cadre de cet accord, UCB déploiera la technologie de Cradle sur une sélection de projets de recherche, depuis l'identification initiale des molécules cibles jusqu'à l'optimisation des têtes de série et la préparation aux phases précliniques. L'objectif affiché par la direction est de raccourcir les délais de développement tout en optimisant le profil des candidats-médicaments.

Sur le plan opérationnel, la collaboration repose sur une boucle d'apprentissage continu : les données générées par les tests en laboratoire viendront directement réentraîner et affiner les modèles prédictifs de l'IA, permettant aux scientifiques d'UCB d'itérer plus rapidement.

Pour UCB comme pour Cradle, cette alliance vise à passer de l'expérimentation ponctuelle de l'IA à un déploiement transversal et standardisé sur l'ensemble du portefeuille de biomédicaments, avec l'ambition d'améliorer la productivité de la recherche translationnelle face à des défis d'ingénierie moléculaire de plus en plus complexes.

Berenberg toujours à l'achat relève sa cible

La banque d'investissement allemande rappelle qu'UCB anticipe désormais, pour l'exercice 2026, une croissance de son chiffre d'affaires légèrement supérieure à 20%, avec une progression de l'Ebitda ajusté comprise entre 40 et 45%. Cette amélioration attendue devrait refléter une demande plus soutenue et une dynamique de prix plus favorable pour Bimzelx et Cimzia. Sur le premier semestre 2026, ces deux traitements ont représenté 60,71% des ventes nettes totales du groupe.

Les analystes estiment que bien qu'une érosion progressive des prix reste attendue, l'accélération de la croissance des volumes est durable jusqu'en 2027 et au-delà.

Lors d'une rencontre avec la directrice financière, cette dernière s'est montrée confiante quant à la poursuite de l'élargissement de l'accès à Bimzelx et de la croissance de la demande sur l'année 2027.

Parmi les catalyseurs d'importance, Berenberg mise sur les résultats de phase III de Bimzelx dans le psoriasis pustuleux palmoplantaire (PPP), les résultats de phase IIb du Galvokimig dans la dermatite atopique et potentiellement, les résultats de phase II/III des actifs récemment acquis, le Rezanecel et le Cizutamig.

Berenberg pense que la valorisation du titre est toujours attractive et a confirmé sa recommandation à l'achat, tout en relevant sa cible de cours de 305 à 320 euros.