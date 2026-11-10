 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berenberg se positionne à l'achat sur Lectra
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 08:16

Ajouter Boursorama à vos sources

Lectra devrait profiter d'une note de Berenberg qui souligne que la stratégie du groupe spécialisé dans les équipements de découpe et les solutions logicielles, entre dans sa phase finale.

La banque allemande pense que l'attention de la direction passe du développement et des fusions-acquisitions à la monétisation et à l'exécution. Elle note que l'activité d'équipements du groupe se situe sur des points bas cycliques et qu'il s'agit du bon moment pour se positionner sur le titre.

Dans le détail, les analystes estiment que la croissance du SaaS est soutenue par la deuxième vague d'appels d'offres en gestion du cycle de vie des produits. Kubix Link, l'offre PLM (Product Lifecycle management) de l'entreprise dédiée à l'industrie de la mode affiche un taux de succès élevé face aux acteurs historiques et Berenberg anticipe des gains de parts de marché sur les signatures de nouveaux clients en Europe et aux Etats-Unis. La banque allemande, qui se base sur son suivi de données assisté par l'IA, indique que Lectra a récemment remporté Columbia Sportswear outre-Atlantique, qui deviendra un client de référence dans la région.

En outre, la société devrait profiter de vents porteurs réglementaires en 2027. L'activité SaaS pour la mode pourrait bénéficier de catalyseurs réglementaires, notamment le passeport numérique des produits de l'Union européenne dès le quatrième trimestre 2027. Les solutions TextileGenesis (une blockchain pour la traçabilité des fibres) et Valia (logiciel pour salles de découpe) de Lectra devraient en être les principaux bénéficiaires.

En revanche, pour l'activité d'équipements, la banque allemande estime qu'elle est au creux du cycle. La composante équipements neufs a subi un repli cyclique majeur depuis 2022 (-50%), les clients ayant surinvesti depuis la pandémie et ayant été par ailleurs pénalisés par les droits de douane américains. Les analystes pensent toutefois que le pire est passé. Le taux d'utilisation chez les clients s'est stabilisé et les stocks sont mieux maîtrisés. Une modeste reprise est anticipée à court terme, avant qu'elle ne cède la place à une nouvelle vague de renouvellement en 2028-2030.

En conclusion, Berenberg a initié le suivi du titre Lectra avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 26 euros, ce qui offre un potentiel de hausse d'environ 40%.

Valeurs associées

LECTRA
18,920 EUR Euronext Paris +2,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:58 

    Honda a relevé ‌mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte ​demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine. Le deuxième constructeur ​automobile japonais a relevé ses ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.11.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Logo du groupe Softbank à son siège social à Tokyo
    SoftBank: Perte nette de $7 mds au T2 avec les "data centers" aux USA
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:55 

    par Anton Bridge SoftBank a enregistré ‌une perte nette de 1.100 milliards de yens (6,20 milliards d'euros) au cours du trimestre allant ​de juillet à septembre, a annoncé mardi le conglomérat d'investissement japonais, dont les résultats sont affectés par les ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:54 

    * VALNEVA VLS.PA a déclaré mardi avoir constaté une persistance des anticorps chez 94% des participants à une étude sur son vaccin contre le chikungunya d'IXCHIQ®, cinq ans après l'injection d'une dose unique. * PLESIO (ex-Casino) CASP.PA a annoncé mardi avoir ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,99 -1,31%
2CRSI
17,66 +2,73%
BIOPHYTIS
0,0412 -8,24%
CAC 40
8 333,46 +1,22%
SOITEC
103 +3,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank