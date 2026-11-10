Berenberg se positionne à l'achat sur Lectra

Lectra devrait profiter d'une note de Berenberg qui souligne que la stratégie du groupe spécialisé dans les équipements de découpe et les solutions logicielles, entre dans sa phase finale.

La banque allemande pense que l'attention de la direction passe du développement et des fusions-acquisitions à la monétisation et à l'exécution. Elle note que l'activité d'équipements du groupe se situe sur des points bas cycliques et qu'il s'agit du bon moment pour se positionner sur le titre.

Dans le détail, les analystes estiment que la croissance du SaaS est soutenue par la deuxième vague d'appels d'offres en gestion du cycle de vie des produits. Kubix Link, l'offre PLM (Product Lifecycle management) de l'entreprise dédiée à l'industrie de la mode affiche un taux de succès élevé face aux acteurs historiques et Berenberg anticipe des gains de parts de marché sur les signatures de nouveaux clients en Europe et aux Etats-Unis. La banque allemande, qui se base sur son suivi de données assisté par l'IA, indique que Lectra a récemment remporté Columbia Sportswear outre-Atlantique, qui deviendra un client de référence dans la région.

En outre, la société devrait profiter de vents porteurs réglementaires en 2027. L'activité SaaS pour la mode pourrait bénéficier de catalyseurs réglementaires, notamment le passeport numérique des produits de l'Union européenne dès le quatrième trimestre 2027. Les solutions TextileGenesis (une blockchain pour la traçabilité des fibres) et Valia (logiciel pour salles de découpe) de Lectra devraient en être les principaux bénéficiaires.

En revanche, pour l'activité d'équipements, la banque allemande estime qu'elle est au creux du cycle. La composante équipements neufs a subi un repli cyclique majeur depuis 2022 (-50%), les clients ayant surinvesti depuis la pandémie et ayant été par ailleurs pénalisés par les droits de douane américains. Les analystes pensent toutefois que le pire est passé. Le taux d'utilisation chez les clients s'est stabilisé et les stocks sont mieux maîtrisés. Une modeste reprise est anticipée à court terme, avant qu'elle ne cède la place à une nouvelle vague de renouvellement en 2028-2030.

En conclusion, Berenberg a initié le suivi du titre Lectra avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 26 euros, ce qui offre un potentiel de hausse d'environ 40%.