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Berenberg reste à l'achat sur Swiss Life après le point d'activité
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 16:17

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Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 1 125 CHF sur Swiss Life, au lendemain du point d'activité de la compagnie d'assurance vie, marqué par une progression, hors effets de changes, de 8% des revenus de commissions sur les neuf premiers mois de 2026.

"Le groupe a réaffirmé son objectif de porter à 25% la contribution des commissions liées au développement de projets en 2026 et 2027, notamment grâce au franchissement d'étapes clés dans plusieurs projets", ajoute le broker, selon lequel "ces avancées devraient entraîner non seulement des réévaluations d'actifs, mais aussi, dans certains cas, des encaissements".

Berenberg estime que la combinaison d'une croissance plus soutenue des revenus de commissions et d'une amélioration de leur conversion en liquidités devrait entraîner une hausse des remontées de trésorerie en 2027, confortant pleinement sa prévision de 3,9 MdsCHF de remontées de trésorerie cumulées sur trois ans.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 16:17:00.

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