Berenberg réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 77 EUR sur AXA, mettant en avant les perspectives de croissance du groupe français, qui est pourtant, selon lui, "peut-être l'assureur multibranche qui privilégie le plus les marges au détriment de la croissance".
Si cette orientation stratégique s'est reflétée dans la croissance relativement faible de son chiffre d'affaires, le broker allemand souligne que le plan stratégique 2027-2029 d'AXA est le premier à viser une croissance significative du chiffre d'affaires, d'au moins 5% par an.
"Cet objectif inclut l'activité de couverture des grands risques d'entreprises d'AXA XL, sur laquelle le groupe se montre de plus en plus sélectif. La croissance d'AXA XL pourrait ainsi rester faible en 2027 et 2028", prévient-il.
"Nous estimons que ce frein à la croissance sera plus que compensé par une progression relativement soutenue de l'ensemble des autres branches d'activité d'AXA", juge cependant Berenberg dans le résumé de sa note de recherche.
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