Berenberg ne voit pas la fin du marché baissier du luxe, alors que les difficultés de la Chine persistent

LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )

Berenberg prévoit un quatrième trimestre difficile pour les marques de luxe, alors que le secteur a récemment surperformé l'ensemble du marché européen lors d'une vague de ventes massives dans le secteur technologique

“En l'absence d'un renversement clair des vents contraires liés à la Chine, aux aspirations des consommateurs ou à la génération Z, nous ne voyons pas de fin à ce marché baissier. Les risques de révision à la baisse persistent et les valorisations pourraient dépasser les niveaux justifiés” — Berenberg

Considère la demande chinoise comme un problème structurel, et non conjoncturel

La banque estime que la faiblesse observée au troisième trimestre se prolonge au quatrième trimestre, citant une « Golden Week » chinoise décevante, les perturbations liées aux élections de mi-mandat aux États-Unis et les vagues de ventes d'actions au quatrième trimestre

Met également en garde contre les risques pesant sur le tourisme européen liés à la couverture médiatique mondiale des émeutes en France et ailleurs, qui s'ajoutent aux vents contraires structurels

Affirme que le luxe est un secteur fortement lié à l'IA, et non un placement défensif, car une grande partie de la croissance restante du secteur provient de marchés portés par une richesse générée par l'IA

Il entrevoit certaines opportunités dans le luxe absolu et abordable, tout en évitant le segment du luxe “d'aspiration” destiné à la classe moyenne

Il estime que le rétablissement de l'attrait du secteur pour les investisseurs passera par une augmentation des rendements pour les actionnaires et une réduction des dépenses d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))