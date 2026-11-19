L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre OHB, avec un objectif de cours abaissé de 358 à 346 EUR.
Michael Filatov, l'analyste en charge du dossier chez Berenberg, indique que la révision de sa cible reflète la contraction des multiples de valorisation du secteur spatial et de la défense, qui compense largement le relèvement de ses prévisions de résultats. L'analyste juge néanmoins le potentiel lié aux dépenses militaires européennes encore insuffisamment intégré dans le cours de Bourse.
Le bureau d'études estime notamment que les ambitions de prises de commandes d'OHB restent prudentes concernant le programme allemand SATCOMBw. Il anticipe une part prépondérante des travaux pour le groupe et relève ses prévisions d'EBITDA ajusté de 12% à 29% sur la période 2028-2030, malgré des perspectives moins favorables pour l'activité "Digital".
Berenberg considère également que la montée en puissance des contrats de défense, associée aux gains d'efficacité opérationnelle, pourrait porter la marge d'EBITDA ajusté à 14% en 2030, contre un objectif d'environ 13% fixé par la société. L'attribution du contrat SATCOMBw, les perspectives 2027 et le premier vol de Rocket Factory Augsburg constituent les prochains catalyseurs identifiés.
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