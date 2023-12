Bercy : le PEL revalorisé à 2,25% au 1er janvier 2024

(AOF) - Le taux des nouveaux Plans épargne logement (PEL) va augmenter de 2% à 2,25% à partir du 1er janvier 2024, a fait savoir au Figaro le ministère de l’Économie et des Finances, confirmant une information de RMC. Ce taux s’applique à tous les PEL ouverts à partir du 1er janvier, le taux étant fixé sur la durée du PEL en fonction du taux en vigueur à la date d’ouverture, contrairement au taux du livret A qui est révisé pour tous les livrets A déjà ouverts, indique Bercy.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.