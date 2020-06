Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bercy demande à Nokia de revoir son plan de suppression de postes Reuters • 22/06/2020 à 15:09









PARIS, 22 juin (Reuters) - Nokia NOKIA.HE doit améliorer "très significativement" son projet de réorganisation de ses activités en France, a estimé lundi un responsable au ministère de l'Economie et des Finances après l'annonce par l'équipementier finlandais d'un plan de 1.233 suppressions de postes. Nokia, qui a informé lundi matin les représentants du personnel de sa volonté de réduire d'un tiers les effectifs de sa filiale Alcatel-Lucent International en France, affirme être totalement libéré des engagements pris, notamment en termes d'emplois, lors du rachat d'Alcatel-Lucent en 2015. "Nokia doit améliorer très significativement ce plan social", a-t-on dit à Bercy. (Gwénaëlle Barzic et Mathieu Rosemain, édité par Jean-Stéphane Brosse)

