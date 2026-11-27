Benoit Peligry cède à Servane Duforest les rênes de Cybèle Asset Management, annonce-t-il sur le réseau social LinkedIn. Il indique qu’il consacrera désormais son temps et son énergie à ses projets personnels : l’organisation d’événements sportifs, l’éducation financière et la photographie.

Benoit Peligry avait rejoint Cybele AM en juillet 2023 en tant que directeur général, après avoir travaillé près de trois ans chez Carmignac en tant que directeur gestion privée. Avant cela, Il a évolué près de 13 ans chez Lombard Odier où il a aidé à la création de l’entité de banque privée européenne et à l'établissement de la filiale de gestion d’actifs LOIM dans divers marchés en Europe. Benoit Peligry a également été l’un des associés-fondateurs du groupe La Française dont il a été le secrétaire général de 2000 à 2004.

Celle qui lui succède, Servane Duforest, est l’ancienne responsable gestion multi-asset de Groupama Asset Management. Elle avait quitté la société en août 2022 pour devenir consultante indépendante en gestion d’actifs.

Cybèle AM, qui s’appelait Thiriet Gestion depuis sa création par Bernard Thiriet en 2004 et jusqu’en 2020, propose quatre fonds réunissant environ 280 millions d’euros.

L'Agefi