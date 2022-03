Beneteau: vise une croissance de 11 à 14% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 17:53

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires de 1.227,1 ME sur l'exercice 2021 en croissance de 11,9% en données publiées par rapport à 2020 pro forma.



L'EBITDA s'établit à 181,6 ME soit 14,8% du chiffre d'affaires Groupe. Il est en forte progression pour les deux divisions (marge d'EBITDA Bateau de 15,6% en hausse de 5,9 points et Habitat de 10% en hausse de 4,8 points vs 2020 pro forma).



Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 95,8 ME, sensiblement meilleur que la prévision du 9 novembre 2021 (59 à 65 ME). Le résultat net ressort à 73,3 ME pour l'exercice 2021.



' Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 pourrait atteindre une croissance de 11 à 14% en données publiées. Cette dynamique commerciale devrait favoriser une poursuite de l'amélioration du résultat opérationnel courant qui se situerait entre 110 et 120 ME pour l'exercice 2022 ' indique le groupe.