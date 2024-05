Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau : vers un test du support des 13,15E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - Beneteau ricoche sous les 13,85E (tout comme le 21 mars) et s'achemine vers un test du support des 13,15E.

Le titre pourrait ensuite s'en retourner combler le 'gap' des 12,68E du 6 mai, niveau qui coïncide avec le support oblique issu du plancher des 10,72E du 7 février dernier.





Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -3.03%