Beneteau : va ralentir ou arrêter des unités de production

(CercleFinance.com) - Le Groupe a détecté dans la nuit du 18 au 19 février l'intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs. Plusieurs unités de production, notamment en France, vont devoir ralentir ou arrêter leur activité de production pendant quelques jours. A ce stade, les impacts de cet incident sur le résultat d'exploitation sont couverts par les polices d'assurance souscrites par le Groupe.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -0.17%