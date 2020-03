Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau : suspension d'activités de production Cercle Finance • 30/03/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Beneteau indique avoir suspendu ses activités de production en France et en Italie le 18 mars, mesure étendue la semaine dernière aux Etats Unis et à la Slovénie, et qui s'appliquera également en Pologne dans les prochains jours. Le fabricant de navires de plaisance ajoute que la suspension de ses activités de production et d'expédition pendant plusieurs semaines aura un impact sur son chiffre d'affaires et donc sur ses résultats, ce qui rend caduques les perspectives annoncées le 4 février. Beneteau revendique une situation financière solide : au 31 août 2019 à la clôture de son dernier exercice, il disposait de 97 millions d'euros de trésorerie nette et ses lignes de crédit sont confirmées jusqu'en 2023.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -3.02%