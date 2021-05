Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bénéteau : soutenu par des propos d'analyste Cercle Finance • 18/05/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - Bénéteau grimpe de près de 5% avec des propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du fabricant de navires de plaisance, intégrant sa 'liste de convictions midcap S1 2021', et remonte son objectif de cours de 14,5 à 16,5 euros. 'La hausse du carnet de commandes de 21%, les économies de coûts engagées en 2020-2021 sont des facteurs importants qui témoignent de l'amélioration de la visibilité sur la recomposition des marges à moyen terme', explique notamment l'analyste.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +5.48%