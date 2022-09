Bénéteau: résultat net pdg en hausse de 12,3% au 1er semes information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 18:39

(CercleFinance.com) - Bénéteau publie un chiffre d'affaires de 715,2 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 6,4% à change constant (cc) par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité a été portée par la division Habitat (+33% à cc., à 167 ME) tandis que la division Bateau stagne (+0,1% à cc., à 548 ME).



Entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022, l'EBITDA a progressé de 7,5% à cc., passant de 97,5 ME à 116 ME, et le résultat opérationnel courant est passé de 61,3 à 80 ME (+12,7%).



Le résultat net part du groupe ressort enfin à 53 ME au 1er semestre, en hausse de 12,3%.



Dans le contexte de stabilisation des tensions sur les approvisionnements observée depuis la fin du deuxième trimestre, le Groupe relève ses perspectives de croissance annuelle du chiffre d'affaires consolidé entre 13% et 16% en données publiées vs. 2021 (vs. 11% à 14% précédemment) et prévoit désormais de réaliser un Résultat Opérationnel Courant compris entre 120ME et 125ME (vs. 110-120ME précédemment), soit une progression entre 25% et 30% par rapport à 2021 (95,8ME).