Beneteau: repli de 32% du CA Bateau au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de la division Bateau s'est élevé à 557ME sur le premier semestre, en repli de 32% par rapport à 2023.



'Comme anticipé, celui-ci est affecté par la réduction des stocks du réseau de

distribution, de l'ordre de 80ME sur la période, en ligne avec la prévision de 100 à 150ME pour l'ensemble de l'exercice' indique le groupe.



En dehors de ces effets de variations de stocks chez les concessionnaires, les ventes sont en décroissance de 4% sur la période.



Sur l'activité ' Moteur ', les ventes sont en recul de 39% sur le semestre, alors que le nombre d'unités livrées a baissé de plus de 60% sur la période. Sur l'activité ' Voile ', le chiffre d'affaires est en repli de 24% sur le semestre.



'La réduction des stocks dans les réseaux de distribution devrait se poursuivre sur le second semestre et atteindre, comme initialement prévu, entre 100 et 150ME sur l'exercice. Dans cet environnement de marché, la division Bateau anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 1MdE sur l'exercice' indique le groupe.





Valeurs associées BENETEAU 10,34 EUR Euronext Paris +2,78%