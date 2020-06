Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bénéteau : réorganisation de la division bateau Cercle Finance • 08/06/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Bénéteau a indiqué vendredi soir que dans le contexte de crise économique sévère liée au Covid-19, l'organisation de la direction générale de sa division bateau a été repensée, afin de gagner en réactivité et en efficacité. Ainsi une direction des opérations industrielles et du développement unifiée, animée par Jean-Paul Chapeleau, remplacera l'organisation duale précédente. En conséquence, Christophe Caudrelier a cessé d'exercer ses fonctions de mandataire social le 3 juin. Par ailleurs, Bruno Thivoyon intègre le comité de direction générale en qualité de directeur financier groupe. Le fabricant de navires de plaisance précise par ailleurs que son plan stratégique sera présenté le 9 juillet prochain.

