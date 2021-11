Bénéteau : relève ses prévisions de ROC pour 2021

(CercleFinance.com) - Bénéteau publie ce soir un chiffre d'affaires de 264,6 ME au titre du 3e trimestre, en recul de 10,6% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité Bateau recule de 12,3%, tandis que l'Habitat progresse de 37,8%.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 923,3 ME, stable (+0,1%) par rapport à la même période un an plus tôt, avec un recul de 0,2% de l'activité Bateau et une hausse de 2,1% de l'Habitat.

Le niveau très élevé du carnet de commandes à fin octobre de chacune des deux divisions inscrit leur trajectoire de progression pour 2022 sur une croissance à deux chiffres, indique la société.

Parallèlement la prévision de résultat opérationnel courant (ROC) de 2021 a été relevée : il devrait se situer entre 59 ME et 65 ME, soit une progression de 115% à 135% par rapport au ROC proforma 2020.

'Ces résultats sont obtenus en dépit d'une cyberattaque en février dernier, de fortes tensions sur les approvisionnements et de l'incendie d'un site de la division Habitat en août. Ils attestent de la résilience du Groupe et de la capacité de ses équipes à surmonter de fortes adversités', conclut Bénéteau.