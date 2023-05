Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau : relève ses objectifs, +14% à 17,3E information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - Beneteau explose à la hausse suite au relèvement de ses objectifs (chiffre d'affaires de la division Bateau révisé de +16% à 1450 ME pour une marge de 11%): le titre s'envole de +14% à 17,3E et retrace instantanément son zénith du 6 mars dernier.

L'objectif suivant n'est autre que le zénith des 20,05E du 29/05/2018.





Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +11.20%