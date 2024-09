Beneteau, Pluxee, Ubisoft... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo diffusera ses résultats du premier semestre.

Balyo

Le spécialiste de la conception et du développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention livrera ses résultats du premier semestre.

Bénéteau

Bénéteau affiche une marge opérationnelle courante du groupe de 10,4% au premier semestre 2024, contre 15,9% il y a un an, pour un chiffre d'affaires en recul de 25,5% sur un an à 766,4 millions d'euros. Le fabricant de navires confirme sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024, de l'ordre de 1 milliard d'euros pour la division Bateau, et vise désormais une marge opérationnelle courante comprise entre 4% et 6% (contre 3% et 6% précédemment), soit 6 à 8% hors marques américaines.

Cegedim

Le spécialiste du numérique en santé présentera ses résultats du premier semestre.

Exail Technologies

Exail Technologies a essuyé au premier semestre une perte de 5 millions d'euros contre un profit de 22 millions d'euros, un an auparavant. L'courant a reculé de 9% à 30 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 19% contre 22% au premier semestre 2023. Le groupe précise que " les perturbations annoncées et observées depuis 9 mois liées notamment à une très forte activité de réponses à appels d'offres " sont " aujourd'hui terminées ". Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 163 millions d'euros, généré principalement par le segment Navigation & Robotique maritime.

Icape

Le spécialiste de la distribution de cartes de circuits imprimés a annoncé ses résultats du premier semestre. A suivre...

Jacques Bogart

Le parfumeur rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Mauna Kea

La medtech précisera ses résultats du premier semestre.

Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics affichait au 30 juin 2024 1,5 million d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 10,5 millions d'euros au 31 décembre 2023. Ce chiffre s'entend hors produit net de l'augmentation de capital de juillet 2024 soit 6,8 millions. La biotech qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes estime que sa position de trésorerie actuelle peut financer ses programmes existants et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'en mars 2025. La perte nette est en recul à 10,63 millions d'euros contre 12,20 millions il y a un an.

Pluxee

Pluxee a annoncé l'acquisition de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. La signature de cette acquisition a été annoncée le 12 juin 2024 et, depuis lors, Pluxee a obtenu l'approbation nécessaire des autorités réglementaires espagnoles. La transaction devrait avoir un impact neutre sur l'Ebitda récurrent et le flux de trésorerie disponible de Pluxee sur l'exercice 2025, puis contribuer positivement à la marge d'Ebitda récurrent et au résultat net à partir de l'exercice 2026.

Solutions30

Solutions30 organise aujourd'hui une réunion investisseurs à Paris pour présenter sa feuille de route pour 2026. Le spécialiste services multi-technologiques explique qu'il " entre dans une nouvelle phase de développement, donnant la priorité aux marges et à la génération de trésorerie, tout en appliquant une stricte sélectivité et discipline dans ses opérations, en particulier sur ses marchés les plus matures ". La marge d'Ebitda ajustée est attendue au-dessus de 10% dans les trois principales zones géographiques d'ici 2026.

Stellantis

Stellantis et Orano ont annoncé qu'ils ne finaliseront pas la coentreprise prévue pour le recyclage des batteries des véhicules électriques en fin de vie et des rebuts de fabrication des gigafactories, conformément au protocole d'accord non-engageant annoncé par les deux parties en octobre 2023.

Trigano

Le spécialiste des véhicules de loisirs présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Ubisoft

Ubisoft a lancé un avertissement sur les résultats de son exercice 2024-2025 à la suite du décalage de la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows et du lancement plus faible que prévu de Star Wars Outlaws. L’éditeur de jeux vidéo anticipe désormais un net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre. Il prévoyait auparavant une croissance solide des net bookings, sachant qu’ils s’étaient élevés à 2,32 milliards d'euros sur l’exercice précédent.