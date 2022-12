Bénéteau plus forte hausse du SRD après des prévisions de résultats révisées en hausse

(AOF) - Le titre Bénéteau affiche ce matin la plus forte hausse du SRD avec gain de 16,21% à 12,76 euros à la faveur du relèvement de ses perspectives. Le spécialiste des navires de plaisance souligne que l’exercice 2022 sera en avance significative sur le rythme du plan stratégique 2020-2025 « Let’s Go Beyond! ».

Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé du groupe devrait dépasser 1,4 milliard d'euros en 2022, en progression de 15% sur celui de 2021. Le groupe devrait atteindre - voire dépasser - sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 millions d'euros - qui progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021

La marge opérationnelle courante du groupe devrait être supérieure à 10% dès 2023 grâce à un carnet de commandes solide, et la croissance du chiffre d'affaires être supérieure à 15%.

Le chiffre d'affaires visé pour 2025 s'établirait entre 1,8 et 2,0 milliards d'euros, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10 %, avec une marge opérationnelle courante à 11,5%, dans la fourchette haute de la prévision.

Dans le détail, Bénéteau annonce pour 2022 une croissance du chiffre d'affaires de sa division Bateau proche de 12%. Cette division vise un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,65 milliards d'euros d'ici 2025, avec une progression annuelle moyenne de 10% environ, répartie de façon homogène entre ses marchés. Sur les segments de l'activité Moteur, la croissance des ventes se situerait entre 12% et 14% en rythme annuel d'ici 2025, et sur les segments de la voile entre 7% et 10%. Dans le haut de la fourchette de ce chiffre d'affaires, elle vise une marge opérationnelle de 11,5% d'ici 2025.

La marge opérationnelle de la division Habitat, qui s'élevait à 6,8% en 2019, dépasse désormais son niveau pré-Covid. Elle devrait atteindre plus de 7,5% en 2022 et poursuivra sa progression pour s'établir entre 11% et 12% d'ici 2025. Elle devrait atteindre 245 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et dépasser les 300 millions d'euros d'ici 2025.

Le chiffre d'affaires des activités location à la semaine et Boat clubs, consolidées par mise en équivalence, dépasserait 300 millions d'euros d'ici 2025, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 6%.

