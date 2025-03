Bénéteau, Parrot, Touax... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bénéteau

Bénéteau affiche en 2024 un résultat opérationnel courant de 76 millions d'euros (7,3% du chiffre d'affaires), en baisse de 60,1% qui représente 7,3% des revenus contre 14,1% en 2023. Le fabricant de navires de plaisance annonce un dividende exceptionnel de 100 millions d'euros (1,21 euro par action) versé le 27 mars prochain, suivi d'un dividende courant de 18 millions d'euros (0,22 euro par action). Le chiffre d'affaires 2025 est attendu entre 0,9 et 1,0 milliard d'euros, affecté par la poursuite de la baisse des marchés et des stocks réseaux au 1er semestre.

Fermentalg

Fermentalg affiche pour 2024 une marge brute en amélioration progressive entre le 1er (17%) et le second semestre 2024 (22%) par rapport à son niveau de 2023 (13%), pour un chiffre d'affaires multiplié par près de 3 à 11,5 millions d'euro. Le spécialiste des microalgues souligne que ces gains ont permis de compenser la hausse de 4% des charges opérationnelles,"reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing", et de 9% des frais de recherche et développement nets. Les dépenses totales de R&D ont enregistré une baisse de 0,5 million.

HDF

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 de HDF Energy s'élève à 11,1 millions d'euros contre 3,9 millions d'euros en 2023. Le chiffre d'affaires lié à l'activité d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) s'élève à 1,3 million d'euros comparé aux 3,2 millions d'euros en 2023. La société accentue ses pertes sur l'exercice 2024 : 10,9 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2023. La trésorerie du groupe s'élève à 39,2 millions d'euros à fin 2024 contre 62,7 millions d'euros un an avant. Le groupe n'a pas communiqué de prévisions sur l'exercice 2025.

Parrot

Le spécialiste européen des microdrones professionnels annoncera ses résultats annuels.

Samse

Le chiffre d'affaires consolidé de Samse pour l’année 2024 s'élève à 1,932 milliard d'euros, en hausse de 2,3%. En revanche, le résultat opérationnel courant est en retrait de 50% à 52,2 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s’établit à 26,3 millions d'euros, soit un repli de 65,6%. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 22 mai 2025 un dividende de 8 euros par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 2 juillet 2025.

Touax

Touax a dévoilé une progression de 8% de son résultat net, part du groupe, à 3,9 millions d'euros et un Ebitda opérationnel en amélioration de 7% à 59 millions d'euros. Les produits retraités des activités, soit l'équivalent des revenus, ont augmenté de 5% à 165 millions d'euros. La valeur nette comptable par action a progressé de 6% à 11,63 euros. Un ratio de " Loan to Value " a atteint 59% à fin 2024, contre 59,1% au 31 décembre 2023. La trésorerie consolidée est " confortable " à 48,9 millions d'euros au 31 décembre 2024.