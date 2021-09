Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bénéteau : marge d'EBITDA améliorée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - Bénéteau publie un résultat net part du groupe au premier semestre 2021 de 47 millions d'euros, et une marge d'EBITDA de près de 15% du CA, en progression de 3,4 points grâce au double effet de la croissance et des mesures d'adaptation décidées en 2020. Le chiffre d'affaires s'élève à 658,7 millions d'euros, en croissance de +3,4% par rapport au premier semestre pro-forma 2020 (+5,1% à taux de change constant), croissance qui reflète le dynamisme des marchés de la division bateau (+6,6% à taux de change constant). Sur l'exercice 2021, Bénéteau confirme une croissance attendue de son chiffre d'affaires supérieure à 7% en données publiées et son objectif d'au moins doubler le niveau du ROC pro forma de 2020 qui s'élevait à 27,5 millions d'euros.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -10.10%