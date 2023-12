Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bénéteau: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Au titre de son programme de rachat d'actions, Bénéteau indique avoir confié, le 19 décembre, un mandat à un prestataire de services d'investissement (PSI), portant sur l'achat d'un volume maximal de 400.000 actions.



Ces rachats d'actions, qui seront réalisés à un prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'assemblée générale, sont destinés notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions par le fabricant de navires de plaisance.





