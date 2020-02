Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bénéteau : mandat à un PSI pour des rachats d'actions Cercle Finance • 10/02/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Au titre de son programme de rachat d'actions, Bénéteau indique avoir confié le 7 février à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'achat d'un volume maximal de 540.000 actions. Ces rachats, au prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'assemblée générale, sont destinés notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions par le fabricant de navires de plaisance.

