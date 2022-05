Beneteau maintient ses perspectives 2022

(AOF) - A l’issue d’un premier trimestre dynamique, Beneteau a maintenu ses perspectives 2022. Ainsi, le spécialiste des bateaux de plaisance table toujours sur une croissance du chiffre d’affaires de 11 à 14% en données publiées et sur un résultat opérationnel courant compris entre 110 et 120 millions d’euros. Le groupe dit continuer de s’adapter aux tensions sur les approvisionnements qui brident la croissance.

Sur les trois premiers mois de l'année, Beneteau a réalisé un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros, en croissance de 10,6% en données publiées sur un an et de 8,9% à taux de change constant.

Au sein de la division Bateau, le chiffre d'affaires progresse de 7,5% à 238,5 millions d'euros. La hausse est plus forte pour les bateaux à moteur, en particulier sur le segment de la navigation de proximité (dayboating).

Dans la division Habitat, le chiffre d'affaires est en croissance de 21,4% à 78,5 millions d'euros. Le groupe a profité du démarrage de l'usine de Sainte-Hermine le 3 janvier.

