Bénéteau : le titre rejoint la liste préférée de Berenberg

(CercleFinance.com) - Berenberg, à l'achat sur Bénéteau, a ajouté jeudi le titre à sa liste de valeurs moyennes privilégiées en Europe avec un objectif de cours maintenu à 16 euros. Le constructeur français de bateaux rejoint ainsi, avec le fabricant espagnol de bouteilles en verre Vidrala, une liste déjà composée des titres Esker, Fastned, flatexDEGIRO et Signify. Rubis, l'opérateur français indépendant du secteur de l'énergie, quitte quant à lui les 'top picks' de la banque privée allemande, au même titre que Fagron, Mithra et Sanlorenzo. L'action Bénéteau était en hausse de plus de 3% jeudi à la suite de cette annonce.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +2.28%