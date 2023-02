Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau: le titre monte après le chiffre d'affaires 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le titre Beneteau s'inscrivait en nette hausse mardi suite à l'annonce d'une croissance de 23% de son chiffre d'affaires annuel 2022.



Le fabricant de bateaux de plaisance a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1,51 milliard d'euros au titre de l'an dernier, contre 1,23 milliard à l'issue de l'exercice 2021.



Le groupe explique que l'accélération du rythme des livraisons à la fin de l'exercice s'est traduit par un chiffre d'affaires de 476 millions d'euros sur le seul quatrième trimestre, soit une hausse de 56,6%.



Cette performance lui a permis d'effacer le retard de facturation qu'avaient engendré les difficultés d'approvisionnement rencontrées au début de l'année.



Pour 2023, Beneteau a confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires qui devrait dépasser 1,66 milliard d'euros, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à ce chiffre d'affaires 2022 meilleur que prévu.



Suite à cette publication, le titre affichait un gain de 3,2% mardi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





