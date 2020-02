Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bénéteau : hausse de 2 à 4% du CA attendue en 2019-20 Cercle Finance • 05/02/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Bénéteau déclare viser pour son exercice 2019-20 un chiffre d'affaires en progression de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant) tandis que son EBITDA devrait progresser de 4% à 6% en données publiées. Selon le fabricant de navires de plaisance, cette amélioration de l'EBITDA s'appuierait sur une croissance de l'activité, une amélioration de l'efficience des sites de production et une gestion plus serrée des frais généraux. Le taux de ROC en données publiées devrait être stable, avec la poursuite de la hausse des amortissements relatifs aux récents lancements. Le niveau de free cash flow devrait progresser, avec une amélioration du BFR et un maintien du niveau d'investissements.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris 0.00%