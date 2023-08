Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau: en repli vers les 14,4E information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - Figurant parmi les plus fortes baisses du SBF120, Beneteau continue d'évoluer sous les 15,1E des 24 juillet et 1er août dernier, et revient vers les 14,4E testés en intraday les 25 et 26 juillet dernier.





Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -2.01%