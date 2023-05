Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau: en négociation pour céder l'activité habitat information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le fabricant de navires de plaisance Beneteau annonce être entré en négociations exclusives avec Trigano pour la cession de son activité habitat, spécialisée dans la fabrication de mobil-homes en particulier pour le secteur de l'hôtellerie de plein air.



L'opération concernerait la reprise de l'intégralité de sa filiale BIO Habitat, incluant les marques O'hara, IRM et Coco Sweet, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs en France et en Italie, et de son équipe de direction actuelle.



Ce projet de cession marque la volonté de Beneteau de focaliser son développement sur son coeur de métier historique. Sa réalisation, soumise notamment aux approbations des autorités de concurrence, pourrait intervenir d'ici la fin de l'exercice 2023.





