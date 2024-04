Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau : double-top sous 13,78E information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Beneteau ébauche un double-top sous 13,78E (les 20 et 28 mars) et cette configuration serait confirmée en cas de rupture du petit support court terme des 13,3E.

Le premier objectif sous 13,25E serait le comblement du 'gap' des 12,76E du 19 mars puis le zone pivot des 12,50E.





Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -2.19%