BENETEAU dévoile son plan stratégique à horizon 2025

(AOF) - Beneteau a finalement attendu l'été pour dévoiler son plan stratégique pour la période 2020-2025 : « Let's Go Beyond ! ». Ce plan prévoit, lorsque les marchés seront revenus au niveau de 2019, une rentabilité opérationnelle supérieure à 10% du chiffre d'affaires. L'impact du plan sur le résultat opérationnel courant est évalué à 57 millions d'euros. Plus de données chiffrées seront présentées à l'automne prochain.

La stratégie de Beneteau s'appuiera sur 8 marques mondiales - contre 12 précédemment - couvrant autant de segments de marché avec moins d'investissements grâce à leurs complémentarités et à leurs positionnements spécifiques.

Le plan prévoit également une meilleure efficience des usines et une accélération des temps de développement grâce à une spécialisation des actifs industriels et à une adaptation des ressources des bureaux d'études en cohérence avec le Plan Produits ; et une organisation managériale plus resserrée et structurée par grandes fonctions mondiales.

Ce plan stratégique sera mis en place dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Le marché de la plaisance sera impacté en 2020 et 2021. Cette période difficile devrait être suivi d'une nette reprise, dont l'ampleur dépendra de la vitesse à laquelle se résoudra la crise sanitaire, indique Beneteau.

Afin de traverser l'orage, le groupe projette de réduire sensiblement ses capacités de production dans les mois à venir, parallèlement à une réduction de l'ensemble de ses coûts fixes. Des discussions sont initiées en ce sens avec les partenaires sociaux, tant en France qu'à l'étranger.

AOF - EN SAVOIR PLUS