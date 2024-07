Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau : dévisse de -16%, sous les 8E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Beneteau dévisse de -16%, sous les 8E, un repli qui sanctionne un repli de 32% des ventes par rapport à 2023, dont -39% sur l'activité 'moteurs' (et -60% sur le trimestre écoulé).

Le titre efface tous ses gains depuis le 30 octobre 2020 et le prochain support long terme ne se dessine pas avant 7,55E, l'ex-zénith de la mi-juin 2020.





Valeurs associées BENETEAU 8,75 EUR Euronext Paris -15,38%