Beneteau, Delfingen, Kering, Lacroix... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Claranova

Le groupe technologique publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Delfingen

Delfingen affiche un chiffre d'affaires de 98,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en baisse de 8,4 %, contre -12,9 % au 3ème trimestre. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 423,7 millions d'euros, en baisse de 7,2 % sur un an. L'équipementier automobile invoque la poursuite de gains de parts de marché dans les activités textiles en Europe, qui compense en partie la fin de vie de contrats ex-Schlemmer dans le domaine des pièces injectées (11 millions d'euros) et de contrats dans l'activité tubes techniques pour les fluides (7 millions d'euros).

Beneteau

Beneteau affiche un chiffre d'affaires de 298 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en baisse de 17,2%, mais meilleur que prévu. Le spécialiste de la plaisance attend une marge opérationnelle courante 2024 "sensiblement supérieure aux dernières prévisions" (comprises entre 4% et 6%). Il anticipe au premier semestre 2025 un ralentissement des ventes en voile multicoques et la poursuite du déstockage réseau, avec une reprise progressive à partir du second semestre, impulsée par l'introduction de 20 nouveaux modèles et par une normalisation des stocks concessionnaires.

Haulotte Group

Le fabricant de nacelles livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Le groupe de luxe détaillera ses résultats annuels.

Klépierre

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux présentera ses résultats annuels.

Lacroix

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Lacroix a enregistré un chiffre d'affaires consolidé (intégrant 4 mois du segment Signalisation et excluant City-Mobilité) de 635,6 millions d'euros, légèrement en deçà de la cible visé (autour de 640 millions d'euros). Il est en retrait de 13,4% par rapport à son niveau de 2023 (733,9 millions d'euros). À périmètre comparable, l'activité du groupe est en repli 8,6% sur la période. Sur cette année, l'activité Electronics est en repli de 12,1%, à 494,3 millions d'euros, contre 562,1 millions un an plus tôt.

M6

Le groupe audiovisuel communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Pluxee

Pluxee annonce la mise en oeuvre, à compter du 11 février, d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 15 millions d'euros et une durée courant jusqu'au 30 mai 2025, afin de couvrir son nouveau plan d'attribution d'actions de performance.

Streamwide

Streamwide a dévoilé un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros au titre de l'exercice 2024, en progression de 8%. Les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus annuels ont augmenté de 3% à 14,7 millions d'euros, représentent 70% (-3 points par rapport à 2023) des revenus annuels totaux du groupe. L'activité historique "Legacy" (solutions pour opérateurs télécom) du spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a bondi de 21% à 6,3 millions d'euros.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.