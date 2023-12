Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau : décroche sous les 11E, support menacé information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - La glissade continue sur Beneteau qui décroche de -4,5% sous les 11E... ce qui porte à -21% son repli annuel.

Le support des 11E du 25 octobre et 10 novembre est directement menacé et cela pourrait déboucher sur un nouveau segment baissier en direction de 9,8E puis sur le re-test du double creux majeur des 9,50E des 5 juillet et 23 septembre 2022





