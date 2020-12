Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau : dans le vert avec une initiation de broker Cercle Finance • 11/12/2020 à 12:58









(CercleFinance.com) - Beneteau surnage dans le vert avec le soutien de propos favorables de Berenberg qui initie une couverture sur le titre du fabricant français de navires de plaisance avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 11 euros. Selon le broker, le cours de Beneteau offre un potentiel de hausse, après avoir 'beaucoup souffert en raison d'une croissance plus faible du chiffre d'affaires depuis l'exercice 2017/18 et le Covid-19', ce qu'il pense 'exagéré'.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +0.22%