Beneteau confirme ses objectifs annuels malgré les tensions sur les approvisionnements

S'agissant de ses perspectives, Beneteau les a maintenues. Le groupe attend une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 7% en données publiées sur l'exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat).

(AOF) - Beneteau a levé le voile mercredi soir sur les résultats de son premier semestre 2021, désormais calé sur l'année calendaire. Entre janvier et juin, le fabricant de bateaux a dégagé un bénéfice net part du groupe de 47 millions d'euros, bénéficiant de la diminution des frais financiers, d'un résultat des couvertures de change positif (+0,7 million d'euros) et intégrant une charge d'impôts de 16,7 millions d'euros sur la période. Lors du premier semestre 2019-2020 (septembre à février), Beneteau avait accusé une perte nette de 12,1 millions d'euros.

