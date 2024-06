Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau: Catherine Pourre est nommé Présidente du Conseil information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale du Groupe Beneteau s'est réunie ce-jour en présence de ses actionnaires.



Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu à la suite de l'Assemblée Générale, a élu Catherine Pourre en qualité de Présidente du Conseil d'Administration du Groupe Beneteau et a renouvelé Monsieur Louis-Claude Roux en qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration.



Madame Catherine Pourre, Présidente du Conseil d'Administration, a déclaré : ' Je remercie les administrateurs pour la confiance qu'ils me témoignent et tiens à saluer le travail réalisé par Yves Lyon-Caen ces vingt dernières années. Je suis très honorée de prendre ces fonctions au moment où le Groupe Beneteau célèbre son 140ème anniversaire. Chantier artisanal familial devenu leader mondial, le Groupe Beneteau a tous les atouts pour continuer d'écrire l'histoire du nautisme. '





Valeurs associées BENETEAU 13.06 EUR Euronext Paris -1.21%