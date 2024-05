Beneteau, Bouygues, Coface... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois d'avril 2024. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 61 avions commerciaux sur ce mois à 33 clients. En parallèle, 57 commandes brutes ont été enregistrées en avril. Depuis le début de l'année 2024, Airbus a livré pour le moment 203 avions à 52 clients et le nombre de ses commandes brutes s'élèvent à 227.

Beneteau

Bénéteau annonce le ralentissement prévu du chiffre d'affaires de sa division Bateau. Il a chuté de 39% au 1er trimestre 2024 à 348,7 millions d'euros, en raison d'un effet de base élevé (+57% au 1er trimestre 2023) et du déstockage des distributeurs. Le fabricant de navires confirme cependant sa prévision de marge opérationnelle de 7% à 10% pour 2024 grâce à "la stratégie d'innovation et de montée en gamme", et aux "mesures d'adaptation industrielle prises en début d'année".

Bouygues

Au premier trimestre 2024, le résultat opérationnel courant des activités de Bouygues ressort à 26 millions d'euros, soit une progression de 17 millions d'euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 35 millions d'euros sur la période. Le ROCA de Bouygues Immobilier recule de 26 millions d'euros sur la période, en raison de la forte baisse de son activité, les mesures d'adaptation étant progressivement mises en place et ayant à produire leurs effets. Le chiffre d'affaires du groupe sur ce trimestre atteint 12,3 milliards d'euros.

Coface

Coface a enregistré au premier trimestre un résultat net, part du groupe, de 68,4 millions d'euros, en hausse de 11,9%. Le résultat opérationnel courant a progressé de 18,2% à 106,8 millions d'euros. L'expert en assurance-crédit internationale affiche un ratio de sinistralité net de 35,8%, en amélioration de 4,9 points et un ratio combiné net de 63,1%, en amélioration de 3,2 points. Le chiffre d'affaires est ressorti à 464 millions d'euros, en repli de 2,4%. Il est en baisse de 1,6% à périmètre et taux de change constants.

Elis

Le chiffre d'affaires d'Elis au premier trimestre 2024 est en croissance de 7,8% à 1,09 milliard d'euros. "Cette croissance est tirée par les nombreuses initiatives commerciales du groupe visant à tirer profit de l'externalisation en cours dans de nombreux secteurs ; les ajustements de prix mis en place en 2023 et au début de l'année 2024 pour compenser l'inflation de nos coûts contribuent également largement à la bonne performance trimestrielle", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis.

Ipsos

Ipsos a annoncé la nomination de Mary Ann Packo, à compter du lundi 6 mai, au poste de directrice générale d'Ipsos en Amérique du Nord. Reportant à Ben Page, directeur général d'Ipsos, elle rejoint le group management committee. Le spécialiste de études de marché précise que Mary Ann Packo travaille dans le secteur des études de marché depuis plus de 25 ans. Elle bénéficie d'une forte expérience internationale, notamment dans le domaine du développement de marques, le marketing, la publicité, les études de consommation, la mesure numérique et les services d'Advisory.

JCDecaux

JCDecaux annonce avoir remporté le contrat de Transport for NSW portant sur la publicité sur l'ensemble des bus de la région métropolitaine de Sydney. Le groupe français précise que le gain de cet appel d'offres marque une expansion significative des contrats publicitaires des bus de Sydney actuellement détenus par le groupe, l'étendant à l'ensemble de la région métropolitaine de Sydney au sein des zones de gouvernement local. JCDecaux sera désormais en charge de la publicité sur plus de 3 200 bus.

Rexel

Rexel a conclu un accord pour l'acquisition de Talley, l'un des principaux distributeurs de produits et de solutions d'infrastructure sans fil aux États-Unis, renforçant ainsi son exposition aux tendances en forte croissance de l'utilisation des données. Cette acquisition permet à Rexel de conforter son activité dans les domaines des datacoms et des datacenters en Amérique du Nord, qui représentent aujourd'hui un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars.

TotalEnergies

TotalEnergies et China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) ont signé un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration, notamment dans les énergies bas carbone. Cet accord de coopération stratégique vise à étendre les partenariats existants entre les deux groupes. Les deux entreprises prévoient en particulier de combiner leur expertise en R&D dans les domaines des biocarburants, de l'hydrogène vert, du CCUS (captage, stockage et utilisation de CO2), et de la décarbonisation.

Vinci

L'autorité routière de l'État de Georgie (SRTA) a confié à Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, la gestion des transactions de son réseau de 107 km autour d'Atlanta, en flux libre et en tarification dynamique. Le contrat intègre également la gestion des transactions du programme "E-ZPass", interopérable avec les réseaux routiers de 18 autres États américains et avec les parkings de l'aéroport international d'Atlanta. Le contrat, d'une durée de 7 ans, sera opéré par ViaPlus, filiale de Vinci Highways spécialisée dans les systèmes de circulation en flux libre.