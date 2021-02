Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau : baisse de 15,1% du CA sur l'exercice Cercle Finance • 25/02/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Le Groupe termine l'exercice 2019-2020 (exercice de transition de 16 mois clôturé au 31 décembre 2020) avec un chiffre d'affaires de 1 344,4 millions d'euros, en baisse de 15,1% en données publiées (-15% à taux de change constant, TCC) par rapport à la période pro-forma de 16 mois du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires du dernier quadrimestre (septembre-décembre 2020) s'élève ainsi à 195,3 millions d'euros, en baisse de 21,2% en données publiées (-19% TCC). ' Cette baisse, moins prononcée que celle anticipée, reflète la faiblesse des ventes aux loueurs et des ventes de mobil-homes, partiellement compensée par le rebond du segment hors-bord ' indique le groupe.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +3.44%