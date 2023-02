Bénéteau annonce un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en croissance de 56,6%

(AOF) - Bénéteau annonce un chiffre d’affaires annuel 2022 en croissance de 23% à 1,5 milliard d’euros « soutenu par la forte dynamique des deux activités (+20% pour l’activité bateau, +41% pour l’activité Habitat). Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre atteint 476 millions d’euros, en progression de 56,6%, dont 52,1% à taux de change constants. Avec un solide carnet de commandes, Beneteau confirme sa prévision de chiffre d’affaires pour 2023, communiquée le 5 décembre dernier, qui devrait dépasser 1,660 milliard d’euros, soit une croissance supérieure à 10% par rapport à 2022.

A parité constante, l'activité Bateau croitrait de plus de 10% en 2023, tandis que l'activité Habitat poursuivrait son expansion sur l'ensemble du marché européen et enregistrerait une croissance supérieure à 15% en 2023.

" Cette prévision pourrait être dépassée si les tensions sur les approvisionnements continuaient de se réduire " a précisé la société.

Bénéteau estime que les performances commerciales enregistrées lors des derniers salons nautiques d'hiver, le dynamisme des segments de bateaux supérieurs à 8 mètres et des marchés de l'habitat de loisir, ainsi que l'accueil réservé ces derniers mois aux différentes nouveautés du Groupe, ont confirmé la pertinence de sa stratégie " orientée valeur ", présentée par le Groupe lors de la conférence investisseurs du 5 décembre 2022.

