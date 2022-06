Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau: annonce plusieurs nominations information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 17:54









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale ordinaire s'est réunie le 17 juin 2022 pour approuver les comptes et fixé le dividende annuel. Celui-ci a été fixé à 0,30E par action et sera payé le 24 juin 2022.



Elle a également nommé Madame Marie-Hélène Dick en qualité d'administratrice indépendante.



Le Conseil d'Administration a élu Monsieur Yves Lyon-Caen en qualité de Président. Louis Claude Roux continuera d'assurer la vice-présidence du Conseil.



Le Conseil d'Administration a également décidé de nommer Bruno Thivoyon en qualité de Directeur Général du Groupe et Gianguido Girotti en qualité de Directeur Général délégué, Directeur Général de la division Bateau.





