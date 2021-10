Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau : acquisition de la société Starfisher au Portugal information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce l'acquisition de la société Starfisher. Cette opération permet au groupe de renforcer sa capacité de production de bateaux à moteur de 25 à 35 pieds en s'implantant au Portugal. Localisé à Campos, dans le nord du Portugal ce chantier s'étend sur 50 000 m2 dont 15 000 m2 d'usines et entrepôts. ' Cette acquisition nous permet de renforcer notre capacité de production de petits bateaux à moteur et de nous implanter au Portugal, en relais des trois autres sites industriels dédiés à ces marchés situés en Pologne et aux Etats-Unis ' a déclaré Jérôme de Metz, Président-Directeur Général du Groupe Beneteau.

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +0.91%